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«Добрые дома» открылись в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Июня 2022, 15:11
В Подмосковье создали новый тип социальных учреждений - «Добрые дома». Психоневрологические интернаты в регионе перепрофилированы в новый тип учреждений, при этом усовершенствуется подход к социализации и реабилитации, информирует пресс-служба Министерства социального развития Московской области.
Так, например, в регионе запущен новый проект - сопровождаемое проживание, который уже реализуется в Егорьевске.
Сегодня это не просто учреждения, где живут люди годами. Это новый подход и основная задача - подготовить людей с ментальными нарушениями к самостоятельному проживанию, а также трудоустроить их.
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