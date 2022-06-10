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Более 20 врачей получили землю по льготной программе господдержки в Чехове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Июня 2022, 15:12
В Подмосковье идет новая программа по предоставлению земельных участков медикам, чьи специальности являются дефицитными в регионе, в Чехове землю получили уже 23 врача, информирует пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
«Практически год уже в Подмосковье действует областная программа "Земля врачам", предназначенная прежде всего для привлечения узких специалистов здравоохранения в регион. Благодаря новой льготной мере медики смогут решить один из главных, пожалуй, вопросов – жилищный, а земля в этом плане – отличное подспорье», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В Московской области определена 31 территория и перечень специальностей, которые особенно необходимы для региона. Всего их 36.
Полный перечень округов и специальностей опубликован на сайте правительства Московской области. Среди муниципалитетов, участвующих в программе, - Чехов. Здесь землю получили 23 врача.
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