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Еще 255 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Июня 2022, 13:37
За прошедшие сутки подмосковные врачи помогли выздороветь после коронавируса 255 пациентам. Всего в регионе побороли опасную инфекцию 956 347 человек, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
За сутки в Подмосковье зафиксировали 231 случай заражения коронавирусом, один человек скончался после инфицирования.
С начала пандемии в области было выявлено 977 900 случаев заболевания Covid-19, количество жертв инфекции достигло 15 094.
Вакцинация от коронавируса поможет значительно снизить риски заразиться инфекцией и избежать тяжелого течения заболевания.
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