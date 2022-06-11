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231 случай коронавирусной инфекции выявили в Московской области за сутки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Июня 2022, 13:37
За минувшие сутки в Подмосковье выявили 231 случай заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 977 900 случаев заражения, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Московской области стабилизировалась. Медицинские учреждения вернулись к плановому приему пациентов.
В то же время медики рекомендуют не пренебрегать вакцинацией и ревакцинацией. Повторно прививаться советуют каждые шесть месяцев.
Бесплатно сделать прививку от коронавируса отечественными препаратами можно в поликлиниках и выездных пунктах.
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