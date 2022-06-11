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В Королеве пройдет фестиваль фудтраков и гриля 12 июня
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Июня 2022, 13:38
В Королеве около ЦДК им. Калинина в День России проведут фестиваль фудтраков, там можно будет попробовать вкусные блюда, информирует пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
Фудтрак Mr.Corner предложит посетителям бельгийские вафли, corn-доги в кукурузном тесте. Фудтрак «Пабло Эскобар» приготовит для всех желающих бургеры, хот-доги, откроет свой гриль-бар.
Гастрофестиваль будет проходить на общественном пространстве вдоль ул. Октябрьской у д. 6. Там гриль-мастера познакомят горожан с культурой барбекю. Гостям мероприятия предложат сочные бургеры, нежные крылышки, хрустящий картофель, аппетитные ребрышки и домашние лимонады.
На фестивале также проведут открытые мастер-классы для всех желающих, на них специалисты поделятся секретами приготовления ароматного барбекю дома.
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