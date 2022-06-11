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33 тематические ярмарки в честь Дня России пройдут в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Июня 2022, 13:39
В Московской области на выходных состоится 33 тематические ярмарки, посвященные празднованию Дня России. На них будет создано около 1,5 тыс. торговых мест, информирует пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
«Для гостей подготовлена обширная развлекательная программа. Жители Подмосковья на ярмарках смогут продегустировать и приобрести фермерскую продукцию по доступным ценам, поучаствовать в конкурсах», – уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
В Красногорске до 12 июня проходит фестиваль «Сырная гонка», где представлена продукция 20 российских сельхозпроизводителей – хлеб, колбасы, овощи, фрукты, ягоды и более 25 видов сыров. Организаторы подготовили развлекательную программу как для взрослых, так и для детей.
В Шатуре 12 июня состоятся две ярмарки. Их посетители смогут приобрести товары с праздничной символикой и сувенирную продукцию.
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