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Конкурс субсидий по франшизе начнется в Подмосковье через 2 недели
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июня 2022, 16:14
В Московской области запустят новую меру поддержки для компаний малого и среднего предпринимательства, которые работают по франшизе. Конкурс начнется ориентировочно через 2 недели, информирует пресс-служба Мининвеста региона.
«Предприниматели, работающие по франшизе федеральных сетей, смогут получить субсидию размером до 500 тыс. рублей (до 30% затрат), а при приобретении подмосковной франшизы — до 1 млн рублей (до 50% затрат)», — сказала зампред правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках ПМЭФ-2022.
Субсидировать можно расходы на покупку оборудования и арендную плату. Подать заявку на участие в конкурсе предпринимателям необходимо онлайн на портале госуслуг региона – РПГУ.
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