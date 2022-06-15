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Возведение третьего этажа детского сада началось в Реутове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июня 2022, 16:15
Строители приступили к возведению третьего этажа будущего детского сада на 250 мест в мкр.10А Реутова, информирует пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте выполняются работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций третьего этажа, а также плиты перекрытия. Продолжаются работы по устройству наружных инженерных сетей», - говорится в сообщении.
Трехэтажное здание будущего детского сада будет включать в себя залы для занятий музыкой и спортом, игровые и спальные комнаты, пищеблок, кабинет врача, классы для занятий творчеством. Общая площадь здания составит 3,7 тыс. кв. метров.
На прилегающей к детскому саду территории проведут комплексное благоустройство и озеленение, там появятся спортивные и игровые площадки.
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