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Туристический бизнес Подмосковья строится с помощью ЦСС
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июня 2022, 16:16
Туризм - одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики в Московской области, Центр содействия строительству при правительстве региона сопровождает 148 коммерческих проектов, связанных с возведением туристических объектов на территории Подмосковья, информирует пресс-служба Министерства жилищной политики региона.
«Среди них 47 гостиничных комплексов и 21 база отдыха», - говорится в сообщении.
Например, в мае этого года разрешения на строительство получили две гостиницы в Балашихе и Дубне, площади каждой составят более семи тыс. квадратных метров. Общий объем инвестиций равен 832 млн рублей. Будет создано 247 новых рабочих мест. Оба объекта находятся на сопровождении персональных менеджеров Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Об этом сообщила и. о. председателя ЦСС Вера Пожидаева.
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