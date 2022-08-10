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Два участка передано для строительства дороги к подмосковному Центру «Сенеж»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Августа 2022, 15:59
Из федеральной собственности в собственность Московской области на безвозмездной основе переданы 2 земельных участка площадью более 4,7 га для размещения подъездной дороги к Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске, информирует пресс-служба Министерства имущественных отношений региона.
«Для строительства подъезда от автомобильной дороги "М-10 "Россия" - Сенеж" к образовательному центру "Мастерская управления "Сенеж" в Солнечногорске совместно с Территориальным управлением Росимущества в Московской области на безвозмездной основе передано 2 земельных участка общей площадью более 4,7 га. Всего же для этих целей из федеральной в областную собственность предоставлено 9 земельных участков общей площадью порядка 10 гектаров», - сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Строительство дороги осуществляется в рамках государственной программы «Безопасные качественные дороги» и финансируется за счет средств областного бюджета.
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