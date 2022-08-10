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Врачи в Видном удалили пациентке большую вентральную грыжу
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Общество — 10 Августа 2022, 16:01
Врачи Видновской районной клинической больницы удалили 83-летней пациентке гигантскую вентральную грыжу, появившуюся в результате нескольких операций на брюшной полости, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
«Наша пациентка ранее перенесла несколько оперативных вмешательств по поводу уже существующих грыж. Все это привело к рецидиву, формированию гигантской грыжи. У пожилых людей это часто связано со слабостью передней брюшной стенки», – сказал заведующий 2 хирургическим отделением Денис Мирошников.
Операция длилась около 3 часов. Ее проводили под общим наркозом. В результате была удалена грыжа размером 20 на 30 см.
Послеоперационные вентральные грыжи – это самая сложная категория грыж, встречающихся в хирургии. И чем больше операций было до формирования грыжи, тем сложнее врачу.
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