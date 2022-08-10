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Набережную в Серпухове благоустроили на 22%
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Августа 2022, 16:02
По сообщению пресс-службы Министерства благоустройства Московской области, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Серпухове проходят активные работы по благоустройству набережной реки Нара.
«В Серпухове у нас большая программа по благоустройству. В 2020 году благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в городе преобразили площадь Ленина. В прошлом году заметно изменился парк имени Олега Степанова. Проект благоустройства набережной Нары в 2021 году также получил награду на Всероссийском конкурсе. Благодаря этому еще одна часть исторического города скоро будет благоустроена. Завершить работы планируем в октябре этого года», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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