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Предприниматель из Раменского, обратившись к подмосковному бизнес-омбудсмену, сэкономил 17 млн
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Августа 2022, 15:24
К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу обратился бизнесмен из городского округа Раменское с просьбой помочь в организации строительства новой производственной площадки, предприниматель уже много лет работает в пищевой промышленности, в частности, занимается переработкой рыбы, информирует пресс-служба ведомства.
Бизнесмен нашел земельный участок, на котором планировал построить объект с новыми производственными мощностями, но столкнулся с проблемой отсутствия необходимых коммуникаций на данной территории.
«Слаженная, оперативная и эффективная работа общественной приемной и городской администрации позволили найти оптимальное решение для конкретного бизнесмена. В этом случае мы видим, как работает понятие «чуткой власти». Когда глава заинтересован в поддержке и развитии экономики округа, в создании новых рабочих мест и эффективной реализации импортозамещающих проектов», – заключил Головнев.
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