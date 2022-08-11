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В Истринской больнице открылось урологическое отделение
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Августа 2022, 15:25
Новое урологическое отделение начало работу в Истринской больнице, оно оснащено современным медицинским оборудованием: эндоскопическими стойками, УЗИ-аппаратом, цистоскопом и другим, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
«Расширение спектра оказываемой медицинской помощи и ее доступность – наш основной приоритет в работе. Раньше жителей с заболеваниями урологического профиля направляли в Красногорск, теперь же пациенты смогут получать медпомощь в своем округе. Новое отделение больницы оснащено всем необходимым оборудованием, а также полностью укомплектовано высококвалифицированным медицинским персоналом», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Медтехника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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