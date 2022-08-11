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Подмосковный производитель пищевой упаковки компенсировал затраты за счет субсидии
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Августа 2022, 15:26
Подмосковная компания «Роспак» стала одним из победителей регионального конкурсного отбора по субсидированию затрат на закупку оборудования, информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Компании была возмещена часть затрат при реализации проекта по приобретению оборудования для маркировки в рамках производства пищевой упаковки в городском округе Пущино.
«Компания "Роспак" стала одним из получателей субсидий, выделяемых субъектам МСП на компенсацию затрат при приобретении нового производственного оборудования. Предприятию было предоставлено 3,9 млн рублей на закупку оборудования для маркировки упаковки молочной и кисломолочной продукции. Общий объем инвестиций компании в этот проект составил около 40 млн рублей, было дополнительно создано свыше 10 рабочих мест», - рассказала заместитель председателя п
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