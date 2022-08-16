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В Балашихе капитально отремонтируют 180 МКД
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Августа 2022, 15:16
В городском округе Балашиха в этом году запланировано капитально отремонтировать 180 многоквартирных домов, на эти цели выделено 2 млрд рублей, информирует пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.
Рабочие отремонтируют кровли в 42 домах, фасады – в 18, инженерные системы приведут в порядок в 113 домах. Также 22 лифта заменят на 9 объектах.
По словам министра ЖКХ региона Антона Велиховского, в Московской области реализуется самая значительная программа в РФ по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тыс. многоквартирных домов.
«Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тыс. домов. Улучшены жилищные условия более 2,5 млн жителей области», – сказал Велиховский.
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