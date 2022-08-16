17августа 2022
среда
|
Андрей Воробьев проверил ход работ по модернизации очистных сооружений в Ленинском округе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 16 Августа 2022, 15:18
Шестнадцатого августа губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по модернизации очистных сооружений в Ленинском городском округе, а также пообщался с местными жителями, которые ранее жаловались на неудовлетворительную работу очистных, информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Совсем недавно на фестивале в Истре обратились жители Ленинского округа с вопросами, которые их давно беспокоили. Один из них был связан с состоянием водоемов в муниципалитете и работой очистных сооружений в ЖК "Ново-Молоково" - сказал Андрей Воробьев. - В Подмосковье мы уделяем большое внимание программам по очистке рек, прудов и озер, стараемся вернуть как можно больше водоемов людям. Очистным сооружениям здесь нет и 10 лет, но со своей функцией и нагрузкой они явно не справлялись. С обслуживающей компанией проведена серьезная работа, составлена дорожная карта, чтобы системно решить проблему. В итоге, во-первых, увеличена мощность действующих очистных сооружений с 3 до 5,3 тыс. кубометров в сутки. Во-вторых, в сентябре застройщиком ЖК "Пригород Лесное" будет введен еще один комплекс очистных. Часть жилищного фонда переключат туда».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +28 +30
вечером +23 +25 ночью +19 +21
Котировки
Партнеры