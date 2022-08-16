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Розыгрыш Кубка Федерации игроков в конное поло пройдет в Подмосковье 21 августа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Августа 2022, 15:18
Двадцать первого августа в Московском Поло Клубе состоится розыгрыш Кубка Федерации игроков в конное поло, турнир пройдет в формате светского пикника, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.
«С помощью ведущего-комментатора и профессиональных фотографов все гости станут активными участниками мероприятия, получат возможность выиграть памятные призы, сделать фотографии с игроками и лошадьми. По международной традиции во время большого перерыва между чаккерами (таймами) все зрители приглашаются прогуляться по игровому полю с целью потоптать, заделать поврежденные копытами участки газона и, конечно, поискать "счастливую подкову"» - говорится в сообщении.
С 2003 года Московский Клуб Поло играет ключевую роль в продвижении конного поло в России. Эта игра требует виртуозного управления лошадью и телом, а также максимальной концентрации для точного удара по мячу. По сей день Московский Клуб Поло – единственный в современной России поло-клуб с полноценной инфраструктурой и своей академией.
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