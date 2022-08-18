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Более 250 бригад Мособлгаза ежедневно строят газопроводы в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Августа 2022, 12:22
Ежедневно в Московской области трудятся более 250 бригад Мособлгаза, выполняя строительство газораспределительный сетей по президентскому проекту «Социальная газификация», информирует пресс-служба Министерства энергетики региона.
«Работы ведутся в 250 населенных пунктах на текущий день. Мы в целом идем по графику: за неделю в среднем завершаем догазификацию в 30-50 населенных пунктах, в зависимости от объема строительства. Если говорить про знаковые цифры, до конца августа дойдем до 2000-го населенного пункта», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов на еженедельном брифинге.
Для реализации проекта открыто 2200 дополнительных рабочих мест. Силами большой команды в регионе догазифицированы уже 1945 населенных пунктов. План до конца года – еще более 1800.
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