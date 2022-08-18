18августа 2022
четверг
|
Подмосковье первым в России сократило сроки выдачи разрешений на мобильную торговлю
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Августа 2022, 12:23
Мобильная торговля - набирающее популярность направление бизнеса, ранее в Московской области предприниматели выставляли фуд-траки, тележки и автолавки в рамках праздников и массовых мероприятий, однако им приходилось обращаться в администрации городских округов и ждать их решения не раньше чем через 70 дней, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Сегодня в Московской области получить место для нестационарного торгового объекта можно, как говорится, в один клик - на региональном портале. Причем с начала августа разместить торговый объект можно по онлайн-заявке. Кроме того, Московская область первый регион в России, который сократил срок выдачи разрешения не только на сезонную, но и на всю мобильную торговлю. Теперь НТО можно разместить на уже внесенной в схему точке всего за 7 дней, ранее на это требовалось 70 дней, на новом месте - за 18 дней, хотя ранее такие заявки рассматривали около 150-ти дней. Такого упрощенного режима нет ни в одном другом регионе страны», - рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +29 +31
вечером +23 +25 ночью +19 +21
Партнеры