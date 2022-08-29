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Два очага природных пожаров было обнаружено во время облета территорий в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Августа 2022, 08:51
Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин 27 августа совместно с заместителем председателя правительства Московской области - руководителем Главного управления региональной безопасности Московской области Романом Каратаевым совершил облет территории Подмосковья с целью мониторинга лесопожарной обстановки, передает пресс-служба ГУ МЧС России по МО.
«Маршрут прошел через южную и восточную части региона и составил более 700 километров», - говорится в сообщении.
По результатам было обнаружено 2 очага природных пожаров, на ликвидацию которых силы и средства были направлены в режиме реального времени.
«Лесопожарная обстановка в Московской области находится под контролем», - отметил руководитель спасательного ведомства Подмосковья.
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