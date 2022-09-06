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Балашихинские врачи спасли от бесплодия мужчину со скоплением 700 мл жидкости в паху
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Общество — 6 Сентября 2022, 09:13
В урологическое отделение филиала №2 Балашихинской больницы поступил мужчина с жалобами на боли в мошонке и ее сильное увеличение, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
С такими симптомами он проходил несколько месяцев, когда орган увеличился до огромных размеров, он обратился к врачам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«В большинстве случаев гидроцеле не вызывает осложнений, но при несвоевременном обращении за медицинской помощью может привести к бесплодию. Пациенту выполнена операция пластики оболочек яичка. Мы удалили жидкость, иссекли и ушили его оболочки», - рассказал завотделением урологии Балашихинской больницы Александр Любимов.
По его словам, у пациента объем жидкости превысил норму почти в 40, достигнут 700 мл.
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