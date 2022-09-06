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На КПО Нева в г.о. Солнечногорск на техногрунте высадили декоративные растения
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Сентября 2022, 09:13
Посаженные на экспериментальных газонах КПО Нева флоксы, клеома и мята распустились в начале сентября, информирует пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Растения, посаженные в произведенный на комплексе техногрунт, зацвели на неделю раньше, чем в обычном грунте. Первый этап эксперимента показал новые возможности использования техногрунта, который применяют в дорожном строительстве и рекультивации нарушенных земель», - говорится в сообщении.
После завершения эксперимента на КПО Нева можно будет делать прогнозы о применении техногрунта для выращивания цветов.
«Ни один кубометр отходов не попадает напрямую на захоронение, все отходы проходят обработку, сортировку и в дальнейшем уже инертные массы размещаются на специализированных картах. Всего с 2019 года на переработку, а не на захоронение, поступило свыше 7,6 млн. тонн отходов. В Подмосковье мы ввели стандарт переработки отходов: 20-30-50. 20% - это вторичное сырье (пластиковая бутылка, пластиковый пакет, металл, стекло и т.п.). 30% - это так называемая биология: биологические остатки, которые после комплекса специальных мероприятий по переработке превращаются втехногрунт. 50% - это та инертная масса, хвосты, которые идут на захоронение и в будущем году – начале 2024 года уже будут поступать на термическую утилизацию. Тем самым мы придем к нулевому захоронению», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
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