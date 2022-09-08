08сентября 2022
четверг
|
Почти 32 тыс. га озимых культур засеяли в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 8 Сентября 2022, 15:24
В Московской области засеяли зерновые и масличные озимые культуры на территории порядка 32 тыс. га, информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«По данным на 7 сентября, озимые в регионе посеяны на 31 965 га земли – это 29% от плана. Зерновые посеяны на территории 25 428 га, рапс – на 6 537 га», – рассказал заместитель председателя правительства области Георгий Филимонов.
Больше всего земель засеяно на округе Зарайск – 7 676 га. Затем идет округ Луховицы, там засеяли 4 037 га. В Серебряных Прудах засеяли 2 984 га, Ступине – 2 770 га, Можайске – 2 366 га.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил ввести новую меру поддержки семеноводства в виде возмещения половины затрат на покупку оборудования для подготовки семян. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +7 +9
вечером +5 +7 ночью +3 +5
Котировки
Партнеры