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Строители приступили к возведению детсада в деревне Погорелки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Сентября 2022, 15:25
Вблизи деревни Погорелки городского округа Мытищи подрядчик приступил к строительству нового детского сада, информирует пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
Ведутся работы по устройству фундамента здания. Детский сад построят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.
«На строительной площадке выполняются работы по устройству фундамента, вертикальной планировке территории. Сдать объект планируется в 2023 году», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
В 3-этажном здании разместятся 13 групп, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также помещения для игр и отдыха. Детский сад рассчитан на 320 мест. Общая площадь здания составит 4,3 тыс. кв. м.
На прилегающей территории сделают игровые площадки с наборами малых архитектурных форм для детей разных возрастов, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.
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