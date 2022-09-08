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Семья с 8 детьми из Коломны получила новый дом по госпрограмме
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Общество — 8 Сентября 2022, 15:25
Семья с 8 детьми из Коломны переехала в собственный дом с семью комнатами, баней, бассейном и небольшим участком в рамках подпргораммы «Улучшение жилижных условий отдельных категорий многодетных семей» госпрограммы «Жилище», передает пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.
«В целом это доступно. Дорогу осилит идущий. Это глобальная цель, особенно для нашей большой семьи. Мы решили принять участие в программе и собрали все необходимые документы», – рассказала мать 8 детей Елена Федотова.
Получение нового жилья заняло у семьи 3 года. Сейчас мама детей планирует заняться ремонтом и обустройством детских комнат.
«В саду мы с детьми решили сделать большую игровую площадку. Пока приводим в порядок участок. Уверена – постепенно все у нас получится», – отметила Елена.
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