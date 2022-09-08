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Лицензию на управление домом в Московской области можно получить в онлайн-формате
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Сентября 2022, 15:26
Юридические лица и ИП в Подмосковье могут подать заявление на получение электронной лицензии на управление многоквартирными домами через областной портал госуслуг, информирует пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.
Услуга доступна для юридических лиц и ИП, зарегистрированных на территории РФ, а также граждан, желающих получить сведения о конкретной лицензии из подмосковного реестра.
Цифровой формат получения лицензии теперь является единственным действующим на территории региона. Документ подтверждается записью в реестре лицензий Московской области на платформе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
Руководитель Госжилинспекции Ольга Федина сообщила, что в ведомстве выполнили поставленную руководством РФ задачу и полностью перешли на цифровой формат предоставления государственной услуги.
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