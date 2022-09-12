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1 920 новых случаев Covid-19 выявили в Московской области за сутки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Сентября 2022, 09:14
За минувшие сутки на территории Московской области зафиксировали 1 920 случаев коронавируса, всего в Подмосковье выявили 1 077 765 случаев заболевания, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
В региональные больницы за сутки доставили 122 Covid-пациента.
Вакцинация от инфекции проводится на добровольной основе, бесплатно по полису ОМС. Прививки делают российскими вакцинами. Через полгода после последней прививки следует ревакцинироваться.
Жителей Подмосковья принимают в пунктах вакцинации в поликлиниках, МФЦ, ТЦ, мобильных комплексах.
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