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Всероссийская олимпиада школьников стартовала в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Сентября 2022, 09:05
В Подмосковье стартовал школьный этап всероссийской олимпиады школьников, информирует пресс-служба Министерства образования региона.
«Сегодня стартовал школьный этап всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 4-11 классов. Принять участие в ней смогут бесплатно все желающие», - сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
По словам вице-губернатора, испытания будут проводиться по 24 общеобразовательным предметам.
«Победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получат по 500 тыс. рублей, призеры - 300 тыс., а участники - 100 тыс. Это прекрасная возможность продемонстрировать свои знания», - отметила Каклюгина.
Зарегистрироваться и узнать подробности можно на платформе Образовательного центра «Взлет».
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