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Почти 70 тыс. объектов недвижимости зарегистрировано в Подмосковье по «дачной амнистии» с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Сентября 2022, 09:05
С начала этого года в Подмосковье в рамках «дачной амнистии» собственники уже зарегистрировали почти 70 тыс. объектов недвижимости, информирует Министерство имущественных отношений Московской области.
«В Подмосковье за восемь месяцев по "дачной амнистии" зарегистрировано порядка 70 тыс. объектов недвижимости, из них более 46,5 тыс. - объекты индивидуального жилищного строительства общей площадью 6,5 млн. кв.м, с налоговым потенциалом 250 млн рублей, что на 26% больше, чем в прошлом году. Причем, рост отмечается именно с мая, когда начал действовать новый закон по ускоренной регистрации, и постановка имущества на учет стала занимать до трех рабочих дней», - сказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
Первого июля президентом РФ Владимиром Путиным был продлен срок проведения «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года. По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, несмотря на продление срока, снижения по регистрации отмечено не было.
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