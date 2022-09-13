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Строительство нового учебного корпуса гимназии им. Примакова продолжается в Одинцовском округе
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Общество — 13 Сентября 2022, 09:07
Строительство нового учебного корпуса гимназии имени Е.М. Примакова продолжается в деревне Раздоры Одинцовского городского округа. Строительная готовность — более 60%, передает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте ведутся монолитные работы на уровне второго и третьего этажа здания нового учебного корпуса. Параллельно рабочие приступили к благоустройству. Работы в графике», - сообщили в ведомстве.
На сентябрь 2023 года запланировано открытие объекта образования.
Здание нового учебного корпуса будет разделено на функциональные блоки «Наука», «Искусство» и «Спорт». Здесь также появятся просторный вестибюль, блок сцены с засценическим пространством и столовая на 250 мест.
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