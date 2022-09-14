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УФАС Подмосковья рассмотрело жалобу предпринимателя на действия комиссии МАУ «Капитальное строительство и ремонт»
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Общество — 14 Сентября 2022, 09:24
Управление рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия комиссии по осуществлению закупок МАУ «Капитальное строительство и ремонт», Центра проведения торгов Дмитровского г.о. при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству территории МОУ «Дмитровская средняя общеобразовательная школа №8», информирует пресс-служба ведомства.
«Согласно доводу жалобы, права и законные интересы нарушены действиями конкурсной комиссии, в части принятия неправомерного решения о признании заявки Заявителя несоответствующей требованиям извещения о проведении конкурса», - говорится в сообщении.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий Комиссии и признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной.
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