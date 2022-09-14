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Суд признал законным решение УФАС Подмосковья в отношении ООО «Расходные Материалы»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Сентября 2022, 09:25
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Расходные Материалы» в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба ведомства.
«Ранее в управление поступило обращение спортивной школы - центр спорта "Метеор" о внесении сведений в отношении ООО "Расходные Материалы" в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по подготовке основания, приобретению и установке легкоатлетических беговых дорожек на стадионе "Метеор"» - говорится в сообщении.
Управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Расходные Материалы» - подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.
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