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Семь кровель отремонтируют в г.о. Протвино в 2022 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Сентября 2022, 09:25
На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту кровель, передает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«С начала реализации программы отремонтировано 9 000 крыш многоквартирных домов. В ходе реализации программы капитального ремонта в 2021 году отремонтировано 576 кровель в многоквартирных домах Подмосковья. В рамках программы текущего года запланировано отремонтировать 935 кровель, - сообщил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области. - В этом году по программе капитального ремонта в городском округе Протвино запланировано отремонтировать кровли в 7 МКД. На сегодняшний день отремонтированы кровли в 4 многоквартирных домах».
Все кровельные работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности: в непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначены границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж, а также заполнение журналов работ и техники безопасности.
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