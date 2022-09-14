14сентября 2022
среда
|
Датчики контроля утечки газа рекомендует устанавливать жителям в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 14 Сентября 2022, 09:26
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева специализированные организации, обслуживающие газовое оборудование, дополнительно устанавливают автоматические датчики контроля содержания природного газа в газифицированных жилых помещениях многоквартирных домов, информирует пресс-служба ГУСТ Подмосковья.
«Это делается в целях повышения газовой безопасности жителей Подмосковья», - говорится в сообщении.
По статистике, впоследние годы в нашей стране зафиксирован рост происшествий, связанных с нарушениями газовой безопасности. Более 60% происшествий произошли по причине неудовлетворительной работы внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также отсутствия надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +9 +11
утром +9 +11 днем +13 +15
Котировки
Партнеры