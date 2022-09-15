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Суд признал законным решение УФАС Подмосковья по делу о нарушении закона о закупках
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Сентября 2022, 10:27
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «Научно-исследовательский институт приборов» закона о закупках, информирует пресс-служба ведомства.
«Ранее в управление поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия АО "Научно-исследовательский институт приборов" при проведении запроса предложений в электронной форме на оказание услуг по профессиональной уборке», - говорится в сообщении.
Управление признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной и выдало заказчику обязательное для исполнения предписания.
Заказчик не согласился с решением и предписанием управления и обратился в суд.
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