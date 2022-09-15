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УФАС Подмосковья оштрафует ПАО «Россети Московский регион» на 600 тыс. рублей
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Сентября 2022, 10:28
Московским областным УФАС России в отношении ПАО «Россети Московский регион» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 600 тыс. рублей, информирует пресс-служба ведомства.
«В адрес Управления обратилась жительница сельского поселения Трубинское Щелковского района Московской области с жалобой на нарушение обществом правил технологического присоединения. Нарушение выразилось в невыполнении мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в срок, установленный правилами технологического присоединения», - говорится в сообщении.
Управлением установлено, что обществом нарушены правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
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