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УФАС Подмосковья внесет сведения о ООО «Независимость» в реестр недобросовестных поставщиков
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Сентября 2022, 10:28
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МКУ «Мемориал», в отношении ООО «Независимость» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба ведомства.
«Учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по комплексному благоустройству кладбищ Орехово-Зуевского городского округа. В связи с нарушением условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», - говорится в сообщении.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Независимость» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.
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