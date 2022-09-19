19
сентября 2022
понедельник
 
Главная  /  Общество  /  Более 135 млн рублей получат подмосковные компании от Фонда развития промышленности региона

Более 135 млн рублей получат подмосковные компании от Фонда развития промышленности региона

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 19 Сентября 2022, 11:25

Мининвест Подмосковья подвел итоги второго этапа конкурса грантов на субсидирование части процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств, в рамках новой меры поддержки Фонд развития промышленности Московской области предоставляет субсидии региональным производителям, передает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«По итогам второго этапа конкурса подмосковный ФРП предоставит 33 гранта для 24 предприятий. Общий объем выделенных средств составил 135,3 млн рублей. Суммарно за два конкурсных отбора объем поддержки по этой программе превысил 160 млн рублей. В ноябре областной ФРП планирует провести еще один этап конкурса», - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +9 +11
вечером +9 +11 ночью +10 +12
Котировки
USD ЦБ РФ 60,0316 0.3653
EUR ЦБ РФ 59,8740 0.2544

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 