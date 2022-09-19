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Более 135 млн рублей получат подмосковные компании от Фонда развития промышленности региона
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2022, 11:25
Мининвест Подмосковья подвел итоги второго этапа конкурса грантов на субсидирование части процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств, в рамках новой меры поддержки Фонд развития промышленности Московской области предоставляет субсидии региональным производителям, передает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«По итогам второго этапа конкурса подмосковный ФРП предоставит 33 гранта для 24 предприятий. Общий объем выделенных средств составил 135,3 млн рублей. Суммарно за два конкурсных отбора объем поддержки по этой программе превысил 160 млн рублей. В ноябре областной ФРП планирует провести еще один этап конкурса», - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
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