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МФЦ Подмосковья представит опыт региона на Всероссийском форуме в Уфе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2022, 11:26
Команда МФЦ Подмосковья во главе с директором ГКУ МО «МО МФЦ» Иваном Кулаковым примет участие в VI Всероссийском форуме центров госуслуг «Мои Документы», мероприятие состоится 29-30 сентября в Уфе, информирует пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«МФЦ Подмосковья – это центры притяжения для жителей, а наши специалисты находят подход к каждому. Мы первые в стране внедряем разные проекты: коллектив центров «Мои Документы» не боится экспериментировать и учиться новому. В регионе очень активно используются цифровые технологии, а жители получают понятные и удобные услуги. Поэтому мы готовы делиться лучшими практиками с коллегами из других регионов: обмен опытом позволит улучшить качество предоставления госуслуг», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
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