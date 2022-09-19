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Коммунальные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2022, 11:26
На территории Московской области ожидается усиление ветра с порывами до 17-22 метров в секунду, местами - до 25 метров в секунду, в связи с этим все коммунальные службы Подмосковья, приведены в режим повышенной готовности, информирует пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Для оперативного устранения возможных технологических нарушений на объектах коммунальной инфраструктуры силы и средства всех коммунальных служб Московской области, МОС АВС, приведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находится мобильное оборудование и техника, способные обеспечить бесперебойную подачу коммунальных услуг населению при возникновении технологических сбоев на объектах ЖКХ», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
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