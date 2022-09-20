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Число технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения снизилось в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Сентября 2022, 11:02
За минувшую неделю на контроль подведомственной Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области подмосковной аварийно-восстановительной службы было поставлено 153 технологических нарушения на объектах жизнеобеспечения региона, передает пресс-служба ведомства.
«Из 153 технологических нарушений 19 относились к вопросам подачи потребителям горячей, 33 – холодной воды, 95 – электричества. Устранены все», - говорится в сообщении.
Всего за минувшую неделю оперативные группы ГКУ МО «МОС АВС» выполнили 61 выезд, рабочие бригады – 21. С начала года 3838, 612 соответственно. За весь 2021 год оперативные группы выполнили 3653 выезда.
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