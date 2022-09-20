20сентября 2022
вторник
|
Более 16,2 тыс. тонн пряностей выпустили подмосковные компании за 6 месяцев
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Сентября 2022, 11:03
Подмосковье занимает лидирующие позиции среди всех областей России по производству пряностей и приправ, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«По результатам первого полугодия Подмосковье заняло первое место в России по производству пряностей. В регионе сегодня производится 50% от общего объема пряностей, которые выпускаются в нашей стране. Только за 6 месяцев текущего года подмосковные компании выпустили 16,23 тыс. тонн этой продукции – на 25% больше, чем за тот же период в прошлом году», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Московской области уступает Новосибирская, где выпускается 9,86 тыс. тонн пряностей. На третьем месте – Челябинская область с объемом производства 2,3 тыс. тонн.
Такие результаты стали возможны, в том числе благодаря ООО «Спасский и партнеры» из городского округа Ленинский. Предприятие выпускает пищевые ингредиенты для предприятий мясо-, птице- и рыбоперерабатывающей промышленности.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +15 +17
вечером +10 +12 ночью +8 +10
Котировки
Партнеры