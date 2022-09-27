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Индекс промпроизводства составил 101,5% в Подмосковье в январе-августе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Сентября 2022, 12:30
За 8 месяцев текущего года промышленное производство в Подмосковье выросло на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе обрабатывающие отрасли – на 1,9%, информирует пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области
В этом году в структуре промпроизводства Подмосковья почти 90% приходится на обрабатывающие производства, 6,8% – на обеспечение электричеством, газом и паром, кондиционирование воздуха, 3,6% – на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, ликвидацию загрязнений; 0,4% – на добычу полезных ископаемых.
Сегменты обрабатывающих отраслей на территории региона также показывают разнонаправленную динамику. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось в области на 27,5%, лекарств и медматериалов – на 21,1%, текстиля – на 9,2%.
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