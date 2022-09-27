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Более 1,2 млн человек побывали в Дмитровском округе с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Сентября 2022, 12:31
С января 2022 года Дмитровский городской округ с туристическими целями посетили свыше 1,2 млн человек, из них более 500 тыс. человек – за летний сезон, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Гости ознакомились с Дмитровским музеем-заповедником, который объединяет 12 зданий, а также с другими культурными объектами. Особой популярностью пользовались ферма "Российские альпаки" и парк "Березовая роща", а также путешествия по всем достопримечательностям округа – часть программ "Активное долголетие", "Зима в Подмосковье" и "Лето в Подмосковье"», - говорится в сообщении.
Дмитров популярен у поклонников гастрономического туризма. В городе расположены многочисленные рестораны и кафе с русской кухней.
В 2021 году Дмитровский городской округ посетили около 1,3 млн человек.
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