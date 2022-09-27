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Дмитровские врачи спасли мужчину с 30-сантиметровым ножом в сердце
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Общество — 27 Сентября 2022, 12:32
В Дмитровскую областную больницу был доставлен пациент с ножевым ранением в области сердца. На момент поступления состояние пациента было тяжелое, обусловленное большой кровопотерей, мужчине была экстренно проведена операция, в ходе которой удалили нож длиной 30 см, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
«У пациента диагностировали повреждение легкого и перикарда. Мультидисциплинарная бригада врачей провела ушивание ранений. Послеоперационный период осложнился постравматическим пульмонитом - воспалением воспаление сосудистой стенки альвеол, как следствие полученной травмы», - сообщил главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян.
Но благодаря успешной работе врачей и проведенной терапии пациент в скором времени пошел на поправку. В настоящее время он выписан домой.
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