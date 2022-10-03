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Главгосстройнадзор провел профилактический визит в Дмитровском городском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Октября 2022, 11:31
Главгосстройнадзор МО провел профилактический визит на основании запроса застройщика, ему выданы рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований проектной документации по пожарной безопасности и благоустройстве территории, информирует -пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.
«Объектом проверки стало складское здание в Дмитровском городском округе. Площадь здания составляет более 12 тыс. кв.метров», - сообщает министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, отделочные работы, благоустройство территории. Прогнозный срок окончания работ - декабрь 2022 г.
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