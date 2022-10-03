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Строительство Новолыткаринского шоссе в Подмосковье идет согласно графику
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Октября 2022, 11:32
Ход строительства Новолыткаринского шоссе в рамках рабочего визита осмотрели заместитель министра транспорта РФ Василий Десятков и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Строительство такого крупного объекта как Новолыткаринского шоссе важно не только для жителей Подмосковья и москвичей, но и для развития всей дорожной сети Центрального федерального округа. Новая дорога свяжет 5 округов Подмосковья и снизит нагрузку на МКАД, на трассы М-2, М-4, М-5 и Каширское шоссе, сократит время в пути до аэропортов Домодедово и Жуковский. На западе дорога соединится с Юго-Восточной хордой г. Москвы, а на востоке – с общей развязкой Северо-Восточной хорды и дорогой М-12 "Москва – Казань"», – отметил заместитель министра транспорта РФ Василий Десятков.
Десятков также рассказал, что губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поручил сократить сроки строительства на год и открыть движение по дороге в 2025 году. В свою очередь, зампред правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин для максимальной синхронизации строительства Новолыткаринского шоссе и М-12 «Москва-Казань» дал поручение открыть основной ход в 2024 году, а в 2025 году завершить вспомогательные съезды, перекладку инженерных коммуникаций и благоустройство.
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