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Мингосуправления выберет проекты региональной информатизации в финале всероссийского конкурса
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Октября 2022, 11:36
В Санкт-Петербурге 3-4 октября пройдет X Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT», на форуме состоится очная защита проектов по внедрению новых технологий в разных отраслях экономики, информирует пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Мингосуправления успешно работает над масштабными проектами по цифровизации. Мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы обмениваться опытом с коллегами из других субъектов РФ, а также оценивать лучшие региональные практики, в том числе в рамках всероссийских конкурсов», – сказала министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Директор ГБУ МО «ЦРЦТ» (ИТ-компания «Maximum») Александр Степанов, первый заместитель директора ГБУ МО «ЦРЦТ» Анна Чеботарь и заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Илья Гиренко вошли в состав жюри.
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