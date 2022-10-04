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Комплекс по сжижению голубого топлива построят в городском округе Кашира
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Октября 2022, 10:19
Комплекс сжижения природного газа производительностью 14280 тонн в год построят в поселке Новоселки городского округа Кашира, разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики Московской области, информирует пресс-служба ведомства.
«Застройщик – ООО "Новатэк-СПГ топливо Кашира". Объем инвестиций составит порядка 2,6 млрд рублей. Запуск комплекса принесет региону дополнительно 30 рабочих мест», - говорится в сообщении.
В комплексе площадью 3 тысячи кв. м будут производить сжиженный природный газ марки Б, используемый в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Получаемый СПГ будет реализовываться в качестве газомоторного топлива через сеть криогенных заправочных станций «НОВАТЭК-СПГ топливо». Также производимое на заводе топливо планируют использовать для проектов автономной газификации.
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